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Arakçi: Ukrayna, İran'a verdiği zararı tazmin etmeli

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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi gerektiğini bildirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi gerektiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Arakçi, Sibiha'nın İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığını belirterek, Kiev yönetiminin gerilimi tırmandırma niyetinde bulunmadığı yönünde güvence verdiğini kaydetti. İran'ın da gerilimin artmasını istemediğini vurgulayan Arakçi, "Ancak vatandaşlarımıza ya da çıkarlarımıza yönelik herhangi bir saldırı kabul edilemez. İran'a verilen zararlar tazmin edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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