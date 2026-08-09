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İran'dan ABD ile müzakere açıklaması

İran'dan ABD ile müzakere açıklaması
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakere yürütmediklerini, sadece ara bulucularla mesaj alışverişi yapıldığını ve müzakerelerin yeniden başlaması için ABD'nin mutabakat zaptını ihlal yükümlülüklerini telafi etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz Boğazı konusunda ise Umman ile müzakerelerin boğazın açılacağı anlamına gelmediğini söyledi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile temaslara ilişkin ülke basınına açıklamada bulundu. Taraflar arasında ara bulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü belirten Arakçi, "ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz. Ara bulucular aracılığıyla mesaj alışverişi yapılıyor ancak bunun adı müzakere değil" ifadelerini kullandı.

Arakçi, müzakerelerin yeniden başlaması için ABD'nin mutabakat zaptının ihlaliyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydederek, "ABD, mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlaması mümkün değil" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen müzakerelere ilişkin ise Arakçi, "Umman ile yürütülen müzakereler, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmiyor. Bunun gerçekleşmesi için başka şartların da sağlanması gerekiyor. Bu şartlar, aracılar vasıtasıyla ABD tarafına iletildi" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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