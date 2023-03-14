Araç kamerasına takıldı! 94 yıldır garip kazaların yaşandığı yolda esrarengiz görüntü

William Church isimli tır şoförü, gece saat iki sularında aracını sürdüğü sırada gördüğü yol kenarında dört ayak üzerinde yürüyen nesnenin hayalet veya doğa üstü bir varlık olduğunu söyledi.

YOLDA GARİP KAZALAR MEYDANA GELİYOR

1927 yılında inşa edilen yolda, bugüne kadar çok garip kazalar meydana geldi. Bu kazalar sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybetti. Meydana gelen kazalardan sonra insanlar yolun perili olduğuna, bazı görünmeyen varlıkların sürücülerin dikkatini dağıtıp kazalara sebebiyet verdiğine inanmaya başladı. William'ın aracının kamerasına yakalanan görüntü, insanların iddiasını güçlendirdi.

NESNENİN HAYALET OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

William'ın Youtube'da paylaştığı görüntü ile ilgili olarak bazı kullanıcılar görünen nesnenin doğaüstü bir şey olduğunu, kesinlikle ışık yansıması olmadığını iddia ederken, bazı kullanıcılar ise nesnenin hayalet olduğundan emin olduklarını söyledi.