Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı

Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
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Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
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İtalya'nın Bergamo Havalimanı'nda aprona izinsiz giren bir kişi, hareket halindeki bir yolcu uçağının motoruna atladı. Çevredekilerin ne yapacağını bilemediği bu korkunç olayda madde bağımlısı olduğu söylenen kişi feci şekilde can verdi.

Milano'dan İspanya'nın Asturias bölgesine gitmek üzere kalkışa hazırlanan Volotea Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçakta, kalkış manevrası sırasında akılalmaz bir olay yaşandı.

Kimliği belirsiz bir şahıs, polislerin tüm engelleme çabalarına rağmen güvenlik bariyerini aşarak piste girdi. Büyük bir hızla uçağa doğru koşan şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın sol motoruna kendini attı. O dehşet anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı

"SAKIN DIŞARIYA BAKMAYIN"

Uçakta bulunan bir yolcu, olay anını "Birden patlama gibi bir ses duyduk. Camdan bakan yolcular dehşete kapıldı, bazıları başını ellerinin arasına aldı. Kabin ekibi hemen 'Dışarıya bakmayın, görmek istemeyeceğiniz bir şey var' diyerek bizi uyardı" sözleriyle anlattı. Kaptan pilot ise yaptığı anonsta, çok ciddi bir durum yaşandığını belirterek seferin iptal edildiğini bildirdi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayla ilgili görgü tanıklarından biri, "Başka bir uçağa binerken her şeyi gördüm. Görevliler adamı durdurmaya çalıştı ama başaramadı. Adam doğrudan motorun içine atladı. Hayatımda görmek istemeyeceğim bir olaydı" dedi.

MADDE BAĞIMLISIYMIŞ

Olay sonrası Bergamo polisi ve savcılık soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre hayatını kaybeden kişinin madde kullanımı nedeniyle sabıkalı olduğu tespit edildi. Olayın ardından Bergamo Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçuşlar, Milano, Verona ve Bologna havalimanlarına yönlendirildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKKAPENİN SEÇMENİDİR NE YAPSALAR YERİ ÇÜNKİ

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme30
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Haber Yorumlarıİsmail Çelik:

Sen önce yazı yazmayı öğren

yanıt0
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Haber Yorumlarısamet:

allah rahmet eylesin kimbilir ne derdi var ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıYakup engin:

Mü'min kimseye Allah rahmet eylesin denir

yanıt10
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

çalışan uçak motorunun içine atlayan püre haline gelir

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Haber YorumlarıGamze Yücebaş:

adamı ciğneyip tükürmüs

Yorum Beğen3
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