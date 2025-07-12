Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı

Milano'dan İspanya'nın Asturias bölgesine gitmek üzere kalkışa hazırlanan Volotea Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçakta, kalkış manevrası sırasında akılalmaz bir olay yaşandı.

Kimliği belirsiz bir şahıs, polislerin tüm engelleme çabalarına rağmen güvenlik bariyerini aşarak piste girdi. Büyük bir hızla uçağa doğru koşan şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın sol motoruna kendini attı. O dehşet anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"SAKIN DIŞARIYA BAKMAYIN"

Uçakta bulunan bir yolcu, olay anını "Birden patlama gibi bir ses duyduk. Camdan bakan yolcular dehşete kapıldı, bazıları başını ellerinin arasına aldı. Kabin ekibi hemen 'Dışarıya bakmayın, görmek istemeyeceğiniz bir şey var' diyerek bizi uyardı" sözleriyle anlattı. Kaptan pilot ise yaptığı anonsta, çok ciddi bir durum yaşandığını belirterek seferin iptal edildiğini bildirdi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayla ilgili görgü tanıklarından biri, "Başka bir uçağa binerken her şeyi gördüm. Görevliler adamı durdurmaya çalıştı ama başaramadı. Adam doğrudan motorun içine atladı. Hayatımda görmek istemeyeceğim bir olaydı" dedi.

MADDE BAĞIMLISIYMIŞ

Olay sonrası Bergamo polisi ve savcılık soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre hayatını kaybeden kişinin madde kullanımı nedeniyle sabıkalı olduğu tespit edildi. Olayın ardından Bergamo Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçuşlar, Milano, Verona ve Bologna havalimanlarına yönlendirildi.