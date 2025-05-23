Apollo 13 Mühendisi Ed Smylie 95 Yaşında Hayatını Kaybetti

Apollo 13 Mühendisi Ed Smylie 95 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Apollo 13 uzay görevi sırasında mürettebatı kurtarmak için hava filtresi tasarlayan mühendis Ed Smylie, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Oğlu, babasının demans komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

APOLLO 13 uzay görevi sırasında yaşanan bir patlamanın ardından mürettebatı kurtarmaya yardımcı olan mühendis Ed Smylie, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Apollo 13 uzay aracında 1970 yılında meydana gelen patlamanın ardından, 3 astronotun hayatta kalmasını sağlayan hava filtresini doğaçlama bir şekilde tasarlayan ekibin bir parçası olan NASA mühendisi Ed Smylie, 21 Nisan'da Tennessee'deki bir huzurevinde 95 yaşında hayatını kaybetti.

Ed Smylie'nin oğlu Steve Smylie, babasının demans komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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