Çanakkale'de Anzaklar için Şafak Ayini Anma Töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde, Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda gerçekleştirildi. Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen binlerce kişi, 111 yıl önce savaşta yaşamını yitiren atalarını törenle andı. Törene Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Avustralya Savunma Kuvvetleri adına Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri adına Tümamiral Mathew Williams, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri adına Korgeneral Jeremy Bennett, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

ÜLKE BAYRAKLARI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan atalarını anmak için gelen binlerce kişi, uyku tulumlarıyla törenin başlamasını bekledi. Tören alanında kurulan LED ekranlarda savaşla ilgili belgeseller ile savaşa katılan askerlerin tanıtıldığı videolar yayımlandı. Törende Yeni Zelanda ve Avustralya askeri bandosu tarafından marşlar ve ilahiler çalındı, katılımcılar bandoya eşlik etti.

Şafak vakti başlayan programda Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ve Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından İkinci Kolordu Piyade Kurmay Albay Fatih Cansız, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu, Türkçe ve İngilizce olarak okudu.

Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk bırakmasıyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman bıraktı. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda ulusal marşlarının okunmasının ardından ülkelerin bayrakları göndere çekilerek tören sona erdi.

