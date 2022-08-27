'Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor' itirafı akıllara durgunluk verdi

İngiltere'de yaşayan genç bir kız, annesinin Afrika'da tatil rezervasyonu yaptırıp erkeklerle ilişkiye girdiğini söyleyerek, sosyal medyada yardım istedi. Kullanıcılar ise annesinin yetişkin olduğunu belirterek, buna hiçbir şey yapılamayacağını dile getirdi.

İngiltere'de genç bir kızın sosyal medya hesabından yaptığı itiraf, akıllara durgunluk verdi. Annesinin Afrika'ya tatil seyahatine gidip, Afrikalı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini belirten genç kız, annesini durdurmak için yardım istedi.

"HER GELDİĞİNDE ÖVÜNEREK ANLATIYOR"

Genç kız, annesinin tatil seyahatlerini övünerek anlattığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Bu konuyu anneleriyle paylaşmalarına rağmen ise olumlu bir dönüş alamadıklarını anlattı.

"HİÇBİR ŞEY YOK"

Sosyal medya kullanıcıları ise kızın annesinin bekar ve yetişkin bir kadın olduğunu belirterek, bu durumda yapacak hiçbir şey olmadığını dile getirdi. Konu çok sayıda kişi tarafından tartışıldı.

İşte o itirafa gelen yorumlardan bazıları:

- Annen için yapacak hiçbir şey yok

- Annen tatilde kendisini özgür hissettiği için yenileniyor

- Annenizden ailesi için son bir kez daha düşünmesini isteyebilir misin?