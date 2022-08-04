Böyle anne olmaz olsun! Küçük bebeğine şişenin kapağıyla içki içirdi

İngiltere'nin Dover kentinde yaşanan olay, sosyal medyaya damga vurdu. Bir annenin çocuğuna kapakla içki içirdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kent polisi soruşturma başlattı.

DURUM YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Erken saatte çekildiği iddia edilen görüntülerde kadının yüksek seste müzik dinlediği ve yerde oturan bebeğine kapakla içki verdiği anlar yer aldı. Polis, 21 Haziran'da Dover, Kent'teki mülke ekiplerin, bir rahatsızlık şikayetlerinin ardından çağrıldığını doğruladı.

ÇOCUĞA ZULMETTİLER

Kent polisi, anne ve babayı çocuklarına zulmettiği şüphesiyle tutukladı ancak daha sonra kefaletle serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.