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"Anne paylaşma" diye bir akım başladı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Dünya Haberleri

Sosyal medyada "Anne paylaşma" adı altında başlayan akımda, evlatlar annelerinin kombinlerini takipçileriyle paylaştı. Ancak bu akım, özel hayatın ifşası nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları arasında başlayan "Anne paylaşma" akımı büyük tepkilere neden oldu. Annelerinin giydikleri kıyafetleri ve kombinleri TikTok üzerinden paylaşan sosyal medya kullanıcıları özel hayatlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle eleştirildi.

ÖNCESİ VE SONRASI OLARAK İKİYE AYRILDI

Kadınlar videoda önce ev halleriyle görünürken, daha sonra birbirinden farklı elbiseleriyle kamera karşısına çıkıyor. Bu anlar, kadınların çocukları tarafından sosyal medyada paylaşılıyor.

"HEMEN BU SAÇMALIĞA SON VERİN"

Ancak bu akım, TikTok'taki diğer akımlar gibi masum karşılanmadı. Sosyal medyada birçok kişi, özel hayatlarını ifşa edenleri eleştiri yağmuruna tutarak, "Bu saçmalığa son verin" yorumları yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

'Anne paylaşma' diye bir akım başladı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

'Anne paylaşma' diye bir akım başladı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

'Anne paylaşma' diye bir akım başladı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Vahdettin Bayram:

BATI HAYRANLIĞI BİR NESLİ MAHVETTİ.....CENNET ANNELERİN AYAĞI ALTINDADIR DİYEN BİR NESİLDEN NERELERE GELDİK...

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Tarık KIRIL:

Bir Anne figürünun cocuktaki karşılıgı sevgi şefkat ve anne sıcaklıgı olmalı. Yıllar sonra Annesi aklına geldigindee cocugun aklına bu örnekteki gibi charlinin melekleri gelmemeli.

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