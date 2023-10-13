Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybeden siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı. İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda İsrail'in saldırılarında ölen siviller için dua edildi.

Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybeden siviller için gıyabı cenaze namazı kılındı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde İsrail'in saldırılarında Filistin'de ölen siviller için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Bölge Başkanı Harun Özçelik basın açıklaması yaptı. Özçelik, Filistin'in 75 yıldır işgal altında olduğunu söyleyerek, "Bugüne kadar yüzbinlerce insan katledildi. Gazze 17 yıldır ambargo altında. Siyonistler insanlıktan çıkmış vaziyette. Gazze halkını tüm insani ihtiyaçlardan mahrum bırakıyorlar. Gazze nefes alamıyor. Tüm girişimler bastırılmış, bütün dünya sırtını dönmüş, Gazze'yi unutmuş durumda. Gazze'de son 6 günde 500'e yakın çocuk katledildi, yüzlerce kadın, binlerce sivil katledildi, binlerce bina yıkıldı. Tarihin ender olaylarından birine şahitlik ediyoruz. Mazlum, mağdur edilmiş, mahkum edebilmek için kat kat hapislerin içine konulmuş bir milletin nasıl özgür olabildiğine, nasıl kahramanlıklar yapabildiğine şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

"Filistin davasını her dilde anlatalım"

Filistin'de yaşananların herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Özçelik, "Sanal mecralarda Filistin davasını her dilde anlatalım. STK'larımız, sendikalarımız yabancı ülkelerdeki STK'lara mesajlar göndersin. Muhalefet partileri tüm dünyaya çağrıda bulunsun, iktidarı daha güçlü tepki vermeye zorlasın" açıklamasında bulundu. - ANKARA