Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 7 Mart günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarında meydana geldi. Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Rahman hastanede yoğun bakım servisine alınırken, hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.