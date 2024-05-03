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Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

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Ankara'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, haftalardır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Kaza, 7 Mart günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarında meydana geldi. Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Rahman hastanede yoğun bakım servisine alınırken, hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Motosiklet trafik Ankara Sudan 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

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