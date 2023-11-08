Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İsrail'in günler süren saldırısına maruz kalan Gazze'deki siviller için 475 bin 855 TL toplandı.

Ankara'da Gazze için 475 bin 855 TL toplandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İsrail'in günler süren saldırısına maruz kalan Gazze'deki siviller için 475 bin 855 TL toplandı.

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Kızılcahamam Şubesi organizasyonunda Gazze için için yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasına ilişkin konuşan Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, "Gazze'deki kardeşlerimiz için 1-3 Kasım tarihleri arasında Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kızılcahamam Şubesi organizasyonunda düzenlenen yardım kampanyasından elde edilen 475 bin 855 TL Gazze'li kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gerekli hesaba gönderdik" dedi. - ANKARA