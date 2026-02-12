Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, Almanya'nın Kiel Limanı'nda
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Kiel/Almanya liman ziyareti gerçekleştiriyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya