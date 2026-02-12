Haberler

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, Almanya'nın Kiel Limanı'nda

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, Almanya'nın Kiel Limanı'nda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis'ten oluşan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Kiel Limanı'na yaptığı ziyareti duyurdu.

TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Kiel Limanı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Kiel/Almanya liman ziyareti gerçekleştiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber