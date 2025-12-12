Haberler

Amerikan basınından İstanbul depremi analizi: "7 ve üzeri büyük felaket kapıda olabilir"

Amerikan basınından İstanbul depremi analizi: '7 ve üzeri büyük felaket kapıda olabilir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikan basınında, İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımlandı. New York Times'ta (NYT) yer alan haberde, Marmara Denizi'nin altındaki fay hatlarında tespit edilen hareketliliğin, 7,0 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir depreme yol açabileceği uyarısı yapıldı. Haberde, böyle bir depremin "yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden biri olabileceği" ifade edildi.

Amerikan basını İstanbul için yeni bir deprem uyarısı yaptı. New York Times'ta yayımlanan analizde, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarında gözlenen hareketliliğin İstanbul'u "büyük bir yıkıma hazırlayan sessiz bir gerilim" oluşturduğu belirtildi.

Uzmanların aktardığı son bilimsel bulgular, 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin kentin milyonlarca sakini için ciddi bir tehdit haline geldiğini gösteriyor.

FAYLAR KİLİTLİ BÖLGEYE DOĞRU İLERLİYOR

Analizi kaleme alan yer bilimci Dr. Robin George Andrews, bilim dergisi Science'ta yayımlanan yeni araştırmalara dikkat çekti. Çalışmalarda, Ana Marmara Fayı üzerindeki depremlerin "kilitli" bir bölgeye doğru ilerlediği ve bu durumun yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul için ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

"6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİLE AĞIR HASAR YARATIR"

Bilim insanları, depremin tam zamanının tahmin edilemeyeceğini ancak 6,0 ve üzerindeki herhangi bir depremin bile İstanbul'da ciddi hasara yol açabileceğini vurguluyor. Uzmanlar, kentin kırılgan yapısına dikkat çekerek riskin sadece büyük bir depremle sınırlı olmadığını belirtiyor.

KENTLEŞME VE BİNA KALİTESİ RİSKİ ARTRIYOR

Cornell Üniversitesi'nden deprem bilimci Judith Hubbard, düzensiz şehirleşme, yüksek nüfus yoğunluğu ve bina standartlarının yeterince uygulanmamasının İstanbul'u daha da savunmasız hale getirdiğini söylüyor. Hubbard'a göre, bölgedeki bilimsel uyarılar yıllardır biliniyor ancak şehirdeki mevcut yapılaşma, felaket riskini büyütüyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Sorgusunda cinayeti itiraf etti: Güllü'yü o isim iterek öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title