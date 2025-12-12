Amerikan basınından İstanbul depremi analizi: '7 ve üzeri büyük felaket kapıda olabilir'

Amerikan basını İstanbul için yeni bir deprem uyarısı yaptı. New York Times'ta yayımlanan analizde, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarında gözlenen hareketliliğin İstanbul'u "büyük bir yıkıma hazırlayan sessiz bir gerilim" oluşturduğu belirtildi.

Uzmanların aktardığı son bilimsel bulgular, 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin kentin milyonlarca sakini için ciddi bir tehdit haline geldiğini gösteriyor.

FAYLAR KİLİTLİ BÖLGEYE DOĞRU İLERLİYOR

Analizi kaleme alan yer bilimci Dr. Robin George Andrews, bilim dergisi Science'ta yayımlanan yeni araştırmalara dikkat çekti. Çalışmalarda, Ana Marmara Fayı üzerindeki depremlerin "kilitli" bir bölgeye doğru ilerlediği ve bu durumun yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul için ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

"6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİLE AĞIR HASAR YARATIR"

Bilim insanları, depremin tam zamanının tahmin edilemeyeceğini ancak 6,0 ve üzerindeki herhangi bir depremin bile İstanbul'da ciddi hasara yol açabileceğini vurguluyor. Uzmanlar, kentin kırılgan yapısına dikkat çekerek riskin sadece büyük bir depremle sınırlı olmadığını belirtiyor.

KENTLEŞME VE BİNA KALİTESİ RİSKİ ARTRIYOR

Cornell Üniversitesi'nden deprem bilimci Judith Hubbard, düzensiz şehirleşme, yüksek nüfus yoğunluğu ve bina standartlarının yeterince uygulanmamasının İstanbul'u daha da savunmasız hale getirdiğini söylüyor. Hubbard'a göre, bölgedeki bilimsel uyarılar yıllardır biliniyor ancak şehirdeki mevcut yapılaşma, felaket riskini büyütüyor.