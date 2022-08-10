Alkollü genç, Amerikalı kadın turiste umumi tuvalette tecavüz etti
27 yaşındaki Amerikalı kadın, Fransa'da kaçak yaşadığı belirtilen 23 yaşındaki Cezayir kökenli bir şahısın tecavüzüne uğradı. Yaşadığı tecavüzün şokunu atlatamayan genç kadın hastaneye kaldırılırken, aşırı alkollü olduğu belirtilen 23 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Karısını tuvaletin hemen önünde bekleyen koca ise olay sonrası yıkıldı.
27 yaşındaki kadın, Paris'in turistik bölgesinin kalbinde Notre Dame Katedrali ve Paris belediye binasının yakınında bulunan Seine Nehri kıyısındaydı. Kadın kısa bir süre Louis Philippe köprüsünün yakınında umumi tuvaleti tuvalete girdi.
Ardından eşinin tuvaletten çıkmasını bekleyen adam, uzun süre eşinden ses çıkmayınca endişelendi. Tuvalete yaklaşarak eşinin ağladığını duyunca panikle tuvalete girdi. Eşinin cinsel saldırıya uğradığını gören adamın dünyası başına yıkıldı.
Bunun üzerine bölgeye hemen güvenlik görevlileri geldi. Polis, Paris'in dışındaki Asnieres Sur Seine'de yaşadığı tespit edilen saldırganı tutukladı. Polise ifade veren şüpheli tecavüzü reddetti ve kadının rıza gösterdiğini söyledi.
Öte yandan tecavüze uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı. Aşırı alkollü olan 23 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Tecavüze uğrayan kadın polise ifade verdikten sonra ABD'ye geri döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : The Guardian