Alkollü genç, Amerikalı kadın turiste umumi tuvalette tecavüz etti

27 yaşındaki Amerikalı kadın, Fransa'da kaçak yaşadığı belirtilen 23 yaşındaki Cezayir kökenli bir şahısın tecavüzüne uğradı. Yaşadığı tecavüzün şokunu atlatamayan genç kadın hastaneye kaldırılırken, aşırı alkollü olduğu belirtilen 23 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Karısını tuvaletin hemen önünde bekleyen koca ise olay sonrası yıkıldı.