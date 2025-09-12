Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

İngiltere'nin Büyük Manchester kentinde bir anestezi uzmanının, ameliyat sırasında hastayı masada bırakıp yan ameliyathaneye geçerek hemşireyle ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Olay, meslektaşları tarafından fark edilince hastane yönetimine bildirildi.

HASTAYI MASADA BIRAKTI

BBC'nin haberine göre, 44 yaşındaki anestezi uzmanı Dr. Suhail Anjum, Tameside Hastanesi'nde görev yaptığı sırada, ameliyat sırasında mola istediğini belirterek meslektaşından erkek hastayı izlemesini istedi. Ancak Dr. Anjum, bu sırada başka bir ameliyathaneye giderek "Hemşire C" olarak anılan kadınla ilişkiye girdi.

MESLEKTAŞI YAKALADI

Olay, ikiliyi ilişki halinde yakalayan bir hemşirenin durumu amirine bildirmesiyle açığa çıktı. Skandal, Dr. Anjum'un İngiltere'de yeniden çalışma başvurusu sırasında yapılan meslekte yeterlilik duruşmasında gündeme geldi.

"TEK SEFERLİK BİR HATA" SAVUNMASI

Duruşmada ifade veren Dr. Anjum, kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini belirterek "tek seferlik bir yargılama hatası" yaptığını savundu. Açıklamasında, "En hafif tabirle oldukça utanç vericiydi. Suçlu olan tek kişi benim" dedi.