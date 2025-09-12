Haberler

Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de anestezi uzmanı Dr. Suhail Anjum, ameliyat sırasında hastayı masada bırakıp hemşireyle ilişkiye girdi. Olay meslektaşı tarafından yakalanıp rapor edildi. Duruşmada "tek seferlik hata" savunması yapan Anjum, "Suçlu olan tek kişi benim" dedi.

İngiltere'nin Büyük Manchester kentinde bir anestezi uzmanının, ameliyat sırasında hastayı masada bırakıp yan ameliyathaneye geçerek hemşireyle ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Olay, meslektaşları tarafından fark edilince hastane yönetimine bildirildi.

HASTAYI MASADA BIRAKTI

BBC'nin haberine göre, 44 yaşındaki anestezi uzmanı Dr. Suhail Anjum, Tameside Hastanesi'nde görev yaptığı sırada, ameliyat sırasında mola istediğini belirterek meslektaşından erkek hastayı izlemesini istedi. Ancak Dr. Anjum, bu sırada başka bir ameliyathaneye giderek "Hemşire C" olarak anılan kadınla ilişkiye girdi.

MESLEKTAŞI YAKALADI

Olay, ikiliyi ilişki halinde yakalayan bir hemşirenin durumu amirine bildirmesiyle açığa çıktı. Skandal, Dr. Anjum'un İngiltere'de yeniden çalışma başvurusu sırasında yapılan meslekte yeterlilik duruşmasında gündeme geldi.

"TEK SEFERLİK BİR HATA" SAVUNMASI

Duruşmada ifade veren Dr. Anjum, kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini belirterek "tek seferlik bir yargılama hatası" yaptığını savundu. Açıklamasında, "En hafif tabirle oldukça utanç vericiydi. Suçlu olan tek kişi benim" dedi.

BBC
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalperenlive:

Kimbilir kaç normal hastayı sırf ilişki yaşayabilmek için ameliyata aldılar öyle :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: CHP'den istifa eden Gürzel AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.