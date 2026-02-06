Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Abu Dabi'de bir araya geldi

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi'de bir araya geldi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'ye gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Al Nahyan, "Bugün Abu Dabi'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki uzun soluklu bağları ele aldık ve iş birliğimizi güçlendirme fırsatlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Almanya ile ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını belirten Al Nahyan, "BAE, herkes için istikrar, ilerleme ve refahı teşvik etme konusundaki ortak vizyonumuz doğrultusunda Almanya ile ilişkilerini güçlendirmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.