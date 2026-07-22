Almanya Türk Toplumu'ndan "Irkçı Şiddet Almanya'da Her Gün Can Yakıyor" Uyarısı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya Türk Toplumu (TGD), Münih'teki OEZ ırkçı saldırısının 10. yılında yaptığı açıklamada, aşırı sağcı şiddetin Almanya'da her gün onlarca kişiyi etkilediğini belirterek, ırkçılıkla mücadeleye ayrılan kaynakların artırılması çağrısında bulundu.

Almanya Türk Toplumu (TGD), Münih'teki Olympia Alışveriş Merkezi'nde (OEZ) 22 Temmuz 2016'da düzenlenen ve dokuz gencin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 10. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, aşırı sağcı şiddetin Almanya'da hala her gün can yakmaya devam ettiğini belirtti.

TGD Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, yıllarca "amok" saldırısı olarak değerlendirilen olayın daha sonra resmi olarak ırkçı saikle işlendiğinin kabul edildiğini hatırlattı. Sofuoğlu, Münih'teki saldırının Kassel, Halle ve Hanau'da yaşanan aşırı sağcı terör saldırılarıyla aynı zincirin bir parçası olduğunu belirterek, "OEZ'de yaşamını yitiren dokuz genci saygıyla anıyoruz. Bu kayıplar sonuçsuz kalmamalıdır" dedi.

Irkçı, Antisemitik ve Aşırı Sağcı Şiddet Mağdurlarına Destek Merkezleri Birliği'nin (VBRG) 2025 verilerine de yer verilen açıklamada, 13 eyalette bir yıl içinde 3 bin 167 aşırı sağcı, ırkçı ve antisemitik saldırı kaydedildiği ifade edildi. Saldırılardan 4 bin 298 kişinin etkilendiği belirtilirken, Almanya'da her gün ortalama 12 kişinin bu tür saldırılara maruz kaldığı, olayların yarısından fazlasının ise ırkçı saikle işlendiği ifade edildi. Resmi verilerin gerçek tabloyu tam olarak yansıtmadığını söyleyen Sofuoğlu, birçok mağdurun yaşadıklarını yetkili makamlara bildirmediğini kaydetti.

TGD, ırkçılığın yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı olmadığını, konut, iş yaşamı ve günlük hayatta yaşanan ayrımcılıkla da sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, ırkçılığın bireylerin yanı sıra toplumsal barışı ve demokrasiyi de tehdit ettiği belirtilerek, nefret söyleminin ve aşırı sağcı görüşlerin giderek normalleşmesinin bu süreci beslediğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, demokratik değerlerin güçlendirilmesi ve aşırıcılıkla mücadele çalışmalarına ayrılan bütçelerde kesintiye gidilmesi eleştirildi. Aşırı sağ tehdidiyle etkili mücadele için bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA