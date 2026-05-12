Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu: Devlet Vatandaşların Güvenliğini Sağlamada Daha Aktif Olmalı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, Almanya'da göçmen kökenliler, başörtülü kadınlar ile Yahudi sembolleri taşıyan kişilere yönelik artan saldırıların toplumda ciddi güvenlik kaygısı yarattığını belirterek, devletin vatandaşların güvenliğini sağlamada daha aktif olması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde mayıs ayı başında bir trende yaşanan olayda, iki erkek yolcunun başörtülü iki kadına hakaret ederek "Auschwitz'e gidin" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Olay sırasında yolculardan yalnızca iki kadının tepki gösterdiği, tren görevlisinin ise gecikme yaşanmaması gerekçesiyle polisi çağırmadığı öne sürüldü. Bu durum ülkede tartışmalara yol açtı.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, Almanya'da göçmen kökenlilere yönelik artan saldırılar ve güvenlik tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, devletin vatandaşların güvenliğini sağlamada daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sofuoğlu, Federal Kriminal Dairesi verilerine dikkat çekerek aşırı sağ kaynaklı suçlarda ciddi artış yaşandığını belirtti. 2025 yılı içinde 42 bin 544 aşırı sağ suç kaydedildiğini, bunların bin 598'inin şiddet vakası olduğunu aktardı. Doğu Almanya eyaletlerinde riskin daha yüksek olduğuna işaret eden Sofuoğlu, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt ve Brandenburg gibi bölgelerde kişi başına düşen aşırı sağ şiddet oranlarının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Sofuoğlu, özellikle Doğu Almanya'da güvenlik hissinin zayıfladığına dikkat çekerek, "Doğu Almanya, benim gibi görünen insanlar için giderek daha büyük bir güvenlik sorunu haline geliyor. En endişe verici olan, bu tür saldırıların artık kamusal alanda açıkça yapılabilmesi ve buna rağmen yeterli müdahalenin olmaması" dedi.

Toplumdaki iklime de değinen Sofuoğlu, başörtüsü ya da kippa nedeniyle insanların hedef haline gelmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Almanya'da bazı eyaletlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranlarının yükselmesine de dikkat çeken Sofuoğlu, bunun toplumsal kaygıları artırdığını söyledi.

Sofuoğlu, devletin güvenlik konusunda daha proaktif olması gerektiğini belirterek, "Biz bu güvenlik sorununu ancak bir olay yaşandıktan sonra konuşmak istemiyoruz. Devletin görevi, herkesin özgür ve güvenli şekilde yaşayabilmesini sağlamaktır. Eğer bunu sağlayamazsak, toplumun devlete olan güveni de zarar görür" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca insanın kendini güvende hissetmediğini vurgulayan Sofuoğlu, bu durumun görmezden gelinemeyeceğini belirterek, "Eğer insanlar kendini güvende hissetmiyorsa, bu devlete olan güveni de zedeler" dedi.

Kaynak: ANKA