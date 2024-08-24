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Almanya'nın Solingen kentinde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 4 ağır yaralı

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Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen bir festival sırasında meydana gelen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya'nın Solingen kentinde dün bir festival sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişinin öldüğü, dört kişinin de ağır yaralandığı açıklandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü duyuruldu. Polis yaptığı açıklamada, "Solingen kentinin 650. yıl dönümü kutlamasında şu anda daha büyük bir polis operasyonu var. Bıçaklı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var. Lütfen Solinger şehir merkezinden uzak durun. Şu ana kadar kimliği belirsiz bir fail birkaç kişiye bıçakla saldırdı. Mevcut bilgilere göre üç kişi öldü, dört kişi de ağır yaralandı" ifadelerini kullandı. Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach olayla ilgili olarak, "Bu gece Solingen'deki hepimiz şok, dehşet ve büyük üzüntü içindeyiz. Hepimiz şehrimizin kuruluş yıldönümünü birlikte kutlamak istedik ve şimdi ölü ve yaralıların yasını tutmak zorundayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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