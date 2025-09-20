Almanya'nın Polonya Sınırındaki Kontroller Tartışmaları Devam Ediyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)– Almanya'nın Polonya sınırında uygulanan sabit sınır kontrollerine ilişkin tartışma sürüyor. Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Milletvekili Knut Abraham, göçmen sayısındaki düşüşün devam etmesi halinde bu kontrollerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Almanya, Ekim 2023'ten bu yana Polonya sınırında yasa dışı göçü önlemek için kontroller yapıyor. Polonya ise temmuz ayında kendi sınır kontrollerine başlamış ve süreyi birkaç kez uzatmıştı. Almanya son olarak sınır kontrollerini Mart 2026'ya kadar sürdürme kararı aldı.

Schengen Bölgesi'nde normal şartlarda sınır kontrolleri bulunmuyor. Ancak Almanya, göç baskısı nedeniyle son yıllarda Fransa, Polonya, Çekya ve Avusturya gibi komşu ülkelerle sınırlarında farklı seviyelerde kontroller uyguluyor.

Özellikle Frankfurt yakınlarındaki A12 otoyolunda yaşanan uzun araç kuyrukları, uygulamaya yönelik tepkileri artırıyor. Almanya'nın Polonya Temsilcisi Abraham, "A12'deki trafik sıkışıklığı azaltılmalı, trafik sorunu kısa sürede çözülmeli" diyerek Federal otoyol kurumundan yeni şerit düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Abraham, "Sabit sınır kontrolleri kalıcı bir durum haline gelmemeli" diyerek, göçmen sayılarındaki azalma sürdükçe kontrollerin ne zaman sona ereceğinin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.