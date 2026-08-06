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Almanya'nın Münih kentindeki araçlı saldırının sanığına ömür boyu hapis cezası

Almanya'nın Münih kentindeki araçlı saldırının sanığına ömür boyu hapis cezası
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Münih'te Verdi sendikası gösterisine araçla saldıran Farhad N., 2 cinayet ve 23 cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçun özel ağırlığına hükmederek erken tahliye ihtimalini azalttı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'nın Münih kentindeki, Verdi sendikasının düzenlediği gösteriye yönelik saldırının faili Farhad N'ye mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında, erken tahliye ihtimalini azaltan "suçun özel ağırlığı" kararı da alındı.

Almanya'nın Münih kentindeki, Verdi sendikasının düzenlediği gösteriye yönelik araçlı saldırıyla ilgili davada Afganistan kökenli Farhad N. hakkında karar açıklandı. Mahkeme, 25 yaşındaki sanığı 2 kez cinayet ve 23 kez cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanık hakkında suçun özel ağırlığı bulunduğuna hükmedildi.

Şubat 2025'te gerçekleşen saldırıda Farhad N'nin aracıyla göstericilerin arasına daldığı, bir kadın ve 2 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Mahkeme, saldırının bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Savcılık, saldırının ideolojik motivasyonlar ve öfke duygularıyla gerçekleştirildiğini savunurken, savunma makamı ise sanığın psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek daha düşük ceza ve psikiyatrik tedavi talep etmişti. Mahkeme bu talebi kabul etmedi.

2016 yılında Almanya'ya gelen Farhad N. hakkında verilen karar, ülkede son yılların en ağır siyasi saldırı davalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA
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