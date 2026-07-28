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Almanya’nın Heidelberg kentinde dehşet

Almanya’nın Heidelberg kentinde dehşet
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Haber: İlhan  Baba(HEIDELBERG) – Almanya'nın Heidelberg kentinde yaşları 14, 16 ve 17 olan üç kız çocuğunun iki kız kardeşe bıçak ve cam şişelerle saldırdığı dehşet verici olayda, 18 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı, 15 yaşındaki kız kardeşi de yü

Haber: İlhan Baba

(HEIDELBERG) – Almanya'nın Heidelberg kentinde yaşları 14, 16 ve 17 olan üç kız çocuğunun iki kız kardeşe bıçak ve cam şişelerle saldırdığı dehşet verici olayda, 18 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı, 15 yaşındaki kız kardeşi de yüzünden yaralandı. Üç şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Polis ve savcılığın açıklamasına göre olay, Heidelberg'deki Bismarckplatz Meydanı'nda taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından yaşandı. Henüz nedeni açıklanmayan tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğü bildirildi.

İddiaya göre üç şüpheli, 18 yaşındaki genç kadını darbederek yere düşürdü ve bilincini kaybetmesine neden oldu. Ardından mağdura bıçakla saldırarak yüzünde derin kesikler ve çeşitli bıçak yaraları oluşturdu. Ağır yaralanan genç kadının kafa travması geçirdiği ve hastanede yatarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Kız kardeşini kurtarmaya çalışan 15 yaşındaki genç kızın da yüzünden kesildiği ve saldırıda yaralandığı açıklandı. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen üç şüphelinin olayın ardından yerde yatan yaralı kardeşlerle alay ettiği iddia edildi.

Heidelberg Sulh Ceza Mahkemesi, yaşları 14, 16 ve 17 olan üç şüpheli hakkında "birlikte işlenen tehlikeli yaralama" ve "ağır yaralama" suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi.

Yetkililer, saldırının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, şüphelilerin kimlikleri ve olaya ilişkin diğer ayrıntılar hakkında bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA
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