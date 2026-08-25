Almanya'da Anket: Doğu'da AfD Zirvede, Sol Parti İkinci Sırada

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, yabancı karşıtı söylemleriyle bilinen sağcı popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde açık ara önde bulunurken Sol parti (Die Linke) ise ikinci sırada yer aldı.

Forsa Enstitüsü'ne yaptırdığı güncel Trendbarometer araştırmasında AfD, Doğu Almanya'da yüzde 43 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Sol Parti (Die Linke) se yüzde 16 ile ikinci oldu.

Araştırmaya göre Doğu Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Parrti (CDU) yüzde 13'te kalırken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi yüzde 9'ar oy oranına ulaştı. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 3 ile diğer partilerin gerisinde kaldı. Araştırmayı yayımlayan kuruluşlar, önceki anketlerle doğrudan karşılaştırmalı veriler paylaşmadı.

ÜLKE GENELİNDE AfD ÖNDE

Almanya genelindeki parti tercihleri de bir önceki haftaya göre değişmedi. AfD yüzde 28 ile ilk sırada yer alırken, CDU/CSU yüzde 21 ile ikinci, Yeşiller yüzde 16 ile üçüncü oldu. SPD ve Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 12 olarak ölçüldü. Diğer partiler yüzde 5 seçim barajının altında kaldı.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de seçmenlerin siyasi partilere duyduğu düşük güven oldu. Katılımcıların yüzde 56'sı, Almanya'nın sorunlarını en iyi şekilde çözebilecek hiçbir parti görmediğini belirtti. Bu konuda en fazla güven yüzde 13 ile AfD'ye duyulurken, CDU/CSU yüzde 11, Yeşiller ise yüzde 8'de kaldı. SPD ve Sol Parti'ye güven duyanların oranı yüzde 5'er olarak ölçüldü.

BAŞBAKAN MERZ'E MEMNUNİYET DÜŞÜK

Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'e yönelik memnuniyet de düşük seviyesini koruyor. Araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 13'ü Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtirken, yüzde 85'i memnun olmadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA