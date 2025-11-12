Berlin'de Atatürk'ün 87. Yılı Anma Etkinliği

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılında Berlin'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ADD Berlin- Brandenburg ve CHP Berlin Birliği'nin düzenlediği etkinlikte buluştu. "Atamızı Anlayarak Cumhuriyetimize Sahip Çıkmak" etkinliğinde konuşan Prof. Hakkı Keskin, Atatürk'ü anarak Cumhuriyet'in değerlerini yaşatma mesajı verdi.

Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve Berlinli vatandaş katıldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümünün 87'nci yılında saygıyla anıldığı etkinlik, Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerin anısına yapılan saygı duruşu ve ardından söylenen İstiklal Marşı ile başladı.

ADD Berlin Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Başeğmez, konuşmasında Atatürk'ün sanayiye verdiği önemi vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin kuruluş dönemine Atatürk'ün güçlü önsezileri damgasını vurdu. Bunlardan biri de Kayseri'de kurulan uçak sanayi idi. 1925'te kurulan TOMTAŞ, 1926'da üretime başladı ve ilk yıl 33 uçak üretildi. 1938'e kadar toplam 267 uçak üretildi. Ancak Atatürk'ün vefatından sonra fabrikanın üretimi durdu ve Türkiye yeniden dışa bağımlı hale geldi. Bu örnek, Cumhuriyet'in sanayiye verdiği önemin açık göstergesidir. Atamızın mirasına sahip çıkmak zorundayız." dedi.

Etkinliğin konuk konuşmacısı Prof. Dr. Hakkı Keskin ise "Atatürk'ü anlayarak Cumhuriyet'e sahip çıkmalıyız." sözleriyle başladığı konuşmasında Cumhuriyet'in ekonomik ve sanayi atılımlarına dikkat çekti. Keskin şunları söyledi:

"Cumhuriyetin ilk döneminde üretime geçen 163 sanayi kuruluşuyla yüzde 11'lik bir ekonomik büyüme sağlandı. Demir-çelikten şekere, dokumadan cama, elektrik santrallerinden kağıt fabrikalarına, uçak sanayinden vagon üretimine kadar her alanda büyük bir kalkınma hamlesi yaşandı. Ancak bu değerli kuruluşlar günümüzde maalesef çok düşük bedellerle satılarak adeta heba edildi."

Keskin, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağına inandığını vurgulayarak konuşmasını, "Bizler mutlaka örgütlü çalışmalara katılmalı, başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetimizin tüm değerlerini titizlikle yaşatmalıyız." sözleriyle tamamladı.

Etkinlikte ayrıca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne ilişkin kısa film gösterimi yapıldı. Neyzen Serhan Nacak eşliğinde "Eskimeyenler Korosu" bir müzik dinletisi sundu. Program, ADD Berlin üyesi şair Ali Kemal Aksoy'un "10 Kasım Anısına" adlı şiirini seslendirmesiyle sona erdi.