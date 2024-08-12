Almanya, İngiltere ve Fransa Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Almanya, İngiltere ve Fransa, Gazze'de 'daha fazla gecikmeden' ateşkes çağrısında bulunan ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "Daha fazla gecikme olamayacağı konusunda hemfikiriz. Gerilimi azaltmak ve istikrara giden yolu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız" denildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın paylaşımıyla duyurulan ortak açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Starmer'ın imzası bulunuyor.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Bizler, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık liderleri olarak, Katar, Mısır ve ABD'deki ortaklarımızın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılması için yorulmaksızın yürüttükleri çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Seikh Tamim bin Hamad al Thani, Başkan Sisi ve Başkan Biden'ın müzakerelerin derhal yeniden başlatılması çağrısında bulundukları ortak açıklamayı destekliyoruz. Daha fazla gecikme olamayacağı konusunda hemfikiriz. Gerilimin tırmanmasını önlemek için tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz ve gerilimi azaltmak ve istikrara giden bir yol bulmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Çatışmalar derhal sona ermeli ve Hamas tarafından halen alıkonulan tüm rehineler serbest bırakılmalıdır. Gazze halkının acilen ve sınırsız bir şekilde yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı vardır. Bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor ve gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrar konusundaki kararlılığımızda birleşiyoruz."

İRAN'A DA ÇAĞRI YAPILDI

Yapılan ortak açıklamada, İran'a herhangi bir saldırı düzenlememesi çağrısında bulunuldu ve olası bir saldırıda İran'ın yükselen gerilimden sorumlu tutulacağı ifade edildi. Açıklamada, "Bu bağlamda ve özellikle İran ve müttefiklerine, bölgesel gerilimi daha da tırmandıracak ve ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması fırsatını tehlikeye atacak saldırılardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu barış ve istikrar fırsatını tehlikeye atacak eylemlerin sorumluluğunu taşıyacaklardır. Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasından hiçbir ülke ya da ulus kazançlı çıkmayacaktır" denildi.