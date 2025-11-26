Almanya Federal Meclisi'nde Protesto Olayı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) bir ziyaretçi, Filistin bayrağı açıp "Silahlar susmadı. Ateşkes yok" diye bağırınca güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Olayın ardından Meclis Başkan Yardımcısı Omid Nouripour, ziyaretçiye tüm meclis binasında geçerli olmak üzere giriş yasağı uyguladı. Nouripour, "Buradaki tartışmalar, halk tarafından seçilmiş milletvekilleri tarafından yürütülür. Tribünden siyasi açıklama yapmak yasaktır; içeriği ne olursa olsun kurallara aykırıdır" dedi.

Olaydan önce Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesten söz etmişti. Güvenlik görevlileri protestocu ziyaretçiyi hızla salondan çıkardı ve meclis çalışmaları normal şekilde devam etti.