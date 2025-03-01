Almanya, Trump-Zelenskiy kapışmasının ardından karaları bağladı: Yeni bir gaddarlık dönemi başladı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya dair bir basın açıklaması yayınladı.

"MAALESEF Kİ GÖRÜNTÜLER BİR KÂBUS DEĞİL, ACI BİR GERÇEKLİK İDİ"

Baerbock basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birçoğunuz, Beyaz Saray'dan gelen tarifi imkansız görüntüler nedeniyle bu gece huzursuz bir şekilde uyuyacak. Maalesef ki görüntüler bir kâbus değil, acı bir gerçeklik idi. Yaşadığımız şok dünden daha fazla olduğu gibi Ukrayna halkına ve Avrupa'nın güvenliğine olan bağlılığımız da bir o kadar fazla.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

"YENİ BİR GADDARLIK DÖNEMİ BAŞLADI"

Dün gece gösterdi ki, yeni bir gaddarlık dönemi başlamıştır. Bu acımasız zamanda, kural esasına dayanan uluslararası düzeni ve hukukun gücünü savunmalıyız. Yoksa, kendisinden daha güçlü bir komşuya sahip olan hiçbir bağımsız ülke huzurlu bir şekilde başını yastığa koyamayacak. Bu bir süredir var ve biz de bu nedenle yeni ve güçlü ittifaklarla uluslararası düzeni korumak için ayaktayız."

"UKRAYNA'NIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Baerbock ayrıca Avrupa'nın artık daha güçlü bir şekilde öncü pozisyonda olması gerektiğini belirtirken, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Baerbock diğer yandan kurban ile suçlunun birbirinden ayrılması gerektiğine vurgu yaparak Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun fâilinin Rusya olduğuna dikkat çekti.