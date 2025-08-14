Almanya'dan Ukrayna'ya 500 Milyon Dolar Askeri Yardım

Almanya, NATO'nun 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' kapsamında 500 milyon dolar değerinde bir askeri yardım paketini finanse edeceğini açıkladı. Bu yardım, Ukrayna'nın özgürlüğü ve egemenliği için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan NATO'nun ' Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) programına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Almanya'nın, diğer müttefikleriyle PURL kapsamında toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan ilk kapsamlı askeri yardım paketlerinden birini finanse etmeye hazır olduğu bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin hükümetine teşekkür ederek, "Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük Avrupa ülkesidir ve bu duyuru, Ukrayna halkının özgürlüğünü ve egemenliğini savunmasına yardımcı olma taahhüdünü bir kez daha vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
