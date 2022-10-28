Almanya'dan TTB Başkanı Fincancı çıkışı: Tutuklanmasından endişe duyuyoruz

Almanya'dan TSK'ya yönelik skandal sözlerinin ardından tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na ait hesaptan yapılan paylaşımda, "Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz." denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'ya yakın bir televizyon kanalında "TSK kimyasal silah kullanıyor" demişti. Fincancı'nın bu sözleri büyük tepki çekerken, soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Fincancı'nın İstanbul Kadıköy'deki evinde yapılan aramada örgütsel bir kitap, tabanca ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi. Gözaltına alınan Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklanarak, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Fincancı evinde bulunanlarla ilgili ifadesinde tabanca fişekleri için "Babamındı" derken, kalaşnikof mermileri için ise "Üniversitede öğretim görevlisiyim. Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım" cevabını verdi. Fincancı kanalla ilgili ise "O kanalın terör örgütüyle bağlantısını bilmiyordum. Yorumum bana izletilen videolarla ilgiliydi" dedi.

ALMANYA'DAN FİNCANCI AÇIKLAMASI

Tüm bu yaşananların ardından Almanya'dan konuya dair bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisine yönelik iddialar hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü her toplumun en değerli varlıklarından biridir" ifadelerine yer verdi.