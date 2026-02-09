Haberler

'Steadfast Dart-26 Tatbikatı' kapsamında görevli kara unsurları Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti

'Steadfast Dart-26 Tatbikatı' kapsamında görevli kara unsurları Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Emden Limanı'na gönderilen kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiğini açıkladı.

ALMANYA'daki Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Dünya devi o ligden resmen çekildi