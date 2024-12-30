Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı

Almanya'nın Stuttgart kentinde dört koltuklu Cessna C-172 uçağının düşmesi sonucu biri ağır kişi yaralandı.

BİRİ AĞIR İKİ YARALI

Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş sırasında düştüğü ve Stuttgart Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Açıklamada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

KAZA ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli olduğunu ve kazanın araştırıldığını söyledi.