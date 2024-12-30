Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
Almanya'nın Stuttgart kentinde iniş sırasında düşen Cessna C-172 uçağında iki kişi yaralandı. Kazanın araştırıldığı belirtilirken, pilot hafif, 70 yaşındaki yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Almanya'nın Stuttgart kentinde dört koltuklu Cessna C-172 uçağının düşmesi sonucu biri ağır kişi yaralandı.
BİRİ AĞIR İKİ YARALI
Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş sırasında düştüğü ve Stuttgart Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Açıklamada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.
KAZA ARAŞTIRILIYOR
Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli olduğunu ve kazanın araştırıldığını söyledi.