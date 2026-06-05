Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma İki Adet Bomba Bulundu

Haber: İlhan Baba

(FÜRTH)-Almanya'nın Fürth kentinde tarlada yapılan sondaj çalışmaları sırasında ikinci dünya savaşı'ndan kalma iki adet 50 kilogramlık uçak bombası bulundu. Bölge güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken çevredeki ulaşım hatlarında olası kapanmalara karşı önlem alındı.

Almanya'nın Bavyera Eyaletinin Fürth kentindeki Unterfürberg bölgesindeki bir tarlada yapılan sondaj çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma iki adet 50 kilogramlık uçak bombası bulundu.

Olayın ardından bölgeye bomba imha uzmanları, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik nedeniyle 300 metrelik bir yarıçap içinde tahliye kararı alındı. Alman Teknik Yardım Kurumu (THW) ve itfaiye ekipleri, bölgedeki sakinleri ev ev dolaşarak bilgilendiriyor ve tahliyeye yardımcı oluyor.

Alman Kızılhaçı (BRK), Soldnerstraße 60 adresindeki Soldnerschule okulun spor salonunu geçici toplanma merkezi olarak hazırladı. Kalacak yeri olmayan vatandaşlar buraya yönlendirildi.

Yetkililer ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında SW Tangente otoyolu, Nürnberg–Würzburg demiryolu hattı ve hava sahasının da geçici olarak kapatılabileceğini de açıkladı.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğü ve gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.