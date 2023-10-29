Almanya'da Solingen DİTİB Merkez Camisi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin Temeli Atıldı

Almanya'nın Solingen şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı, Solingen DİTİB Merkez Camisi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı. Cami ve eğitim merkezi, toplumsal ve kültürel alanda Solingen'e önemli katkı sağlayacak.

Almanya'nın Solingen şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı, Solingen DİTİB Merkez Camisi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

12 bin 688 metrekare arsa üzerinde yapılacak ve 2 bin 600 metrekare ibadet alanına sahip olacak cami ile eğitim ve kültür merkezi için düzenlenen temel atma töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, törende yaptığı konuşmada, temeli atılan bu kapsamlı projenin toplumsal ve kültürel alanda Solingen'e önemli katkıda bulunacağını söyledi.

İzbul, "Bu açılışın Cumhuriyet'imizin 100. yılına denk düşmesini ayrıca anlamlı ve büyük memnuniyet verici buluyorum. Aynı zamanda sembolik olarak Almanya'daki Türk toplumunun kalıcılığını ve sonsuza kadar Alman dostlarımızla beraber, Almanya'daki Türkiye dostluğu arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirecek bir köprü ve nişanesi olarak görüyorum." dedi.

Almanya'da yaşayan Türklerin gerek Almanya'nın gerek Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal hayatında önemli paya sahip olduklarını belirten İzbul, "Tarihte Almanya'da Türk toplumu için en acı olaylardan biri Solingen'de yaşanmıştı. Bu kapsamda, Genç ailesinin burada bulunan değerli üyelerini de saygıyla selamlamak ve Bilge Ana Mevlüde Genç'i minnetle, rahmetle, saygıyla anmak istiyorum." şeklinde konuştu.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, inşaatı kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Camiler, mabetler aslında toplumsal barışın da birer merkezi mesabesindedir. Onun için özellikle şu yaşadığımız dönemde barışa, huzura, insanlığın ve özellikle Orta Doğu'da yaşayan insanların ne kadar muhtaç olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizler canıgönülden hepimiz Orta Doğu'da yaşanan bu savaşın bir an önce bitmesini ve huzurun gelmesini arzu ediyoruz."

Şehrin yerel yöneticileri ile yetkililerin de katıldığı açılışta yapılan konuşmaların ardından, dualar eşliğinde Solingen DİTİB Merkez Camisi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Yeni kompleksin özellikleri

Solingen şehir merkezinde 1989 yılında kurulan ancak ihtiyaçlara cevap vermeyen eski caminin yerine yapılacak yeni komplekste 6 derslik, gasilhane, idare birimleri, bay ve bayan yetişkinlere yönelik lokal ile gençlik merkezi, yemekhane, kütüphane, çok amaçlı salon, iki konferans salonu, iki müze ve sergi salonu yer alacak.

8,5 metrekare çapında merkezi kubbe olarak inşa edilecek caminin avlusuna ise kubbeli 10 çeşmeli şadırvan yapılacak.

Ayrıca yaşlı ve engelliler için asansör, bebek odasının düşünüldüğü camide, 100 araç kapasiteli otopark olacak.

Mevlüde Genç için mevlid-i şerif programı

Temel atma töreni sonrası 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından Solingen'de kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren ve 30 Ekim 2022'de 79 yaşında vefat eden Mevlüde Genç ile cami cemaatinden ebediyete irtihal edenleri anmak amacıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.