Almanya'da sesinden rahatsız oldu diye hastanın solunum cihazını kapatan kadın tutuklandı

Almanya'da bir kadın hasta, başka bir hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olunca cihazı iki defa kapattı. Kalbi duran 79 yaşındaki hasta sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülürken, cihazı kapatan kadın cinayete teşebbüsten tutuklandı.

Almanya'nın Mannheim kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz salı günü 72 yaşındaki kadın hasta oda arkadaşı olan 79 yaşındaki hastanın solunum cihazını sesinden rahatsız olduğu için kapattı. Sağlık görevlilerinin uyarısını dikkate almayan kadın cihazı bir kez daha kapattı.

CİHAZI KAPATILINCA KALBİ DURDU

Solunum cihazı kapatılan hastanın kalbi durdu. Hasta, sağlık ekipleri tarafından yeniden hayata döndürüldü. Cihazı kapatan hasta polis tarafından gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan hasta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisten yapılan açıklamada, "Şüpheli, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Mannheim bölge mahkemesinin gözaltı ve soruşturma hakimi huzuruna çıkarıldı. Tutuklanma kararı verildi" denildi.