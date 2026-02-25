Berlin ve Branderburg'ta Binlerce Kişi Ukrayna'daki Savaş Mağdurlarını Andı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna saldırısının dördüncü yılında savaş mağdurlarını andı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının dördüncü yıl dönümünde Almanya'nın başkenti Berlin ve Brandenburg eyaletinde düzenlenen etkinliklerle savaş mağdurları anıldı.

Berlin'de akşam saatlerinde Lustgarten semtinden Brandenburger Tor'a yürüyüş düzenlendi. "Avrupa'nın Geleceği İçin" sloganıyla yapılan dayanışma gösterisine yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı açıklandı. Gösteride, Rus emperyalizmine tepki olarak sloganlar atıldı.

Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Oleksii Makeiev, Brandenburger Tor önünde yaptığı konuşmada, Almanya'nın desteğine teşekkür ederek barışın kendiliğinden gelmediğini, mücadeleyle kazanıldığını vurguladı. Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner ise, 2023 yılında Kyjiw ile kurulan kardeş şehir ilişkisine değinerek Ukrayna'nın özgür bir geleceğe sahip olacağına inandıklarını belirtti.

Berlin'deki Fransız Friedrichstadt Kilisesi'nde düzenlenen barış duasına Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Makeiev katıldı. Kilise yetkilileri, Ukrayna halkının yaşadığı acılara dikkat çekti.

Brandenburg eyaletinde de anma programları yapıldı. Potsdam kentinde gösteri ve anma ayini düzenlenirken, Frankfurt (Oder) kentinde "Karanlıkta Işık" sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA