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Saksonya-Anhalt'ta polise tehlikeli dronları imha yetkisi

Saksonya-Anhalt'ta polise tehlikeli dronları imha yetkisi
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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde polisin, güvenlik tehdidi oluşturan insansız hava araçlarına karşı yetkileri genişletildi. Yeni düzenlemeyle, yasal koşulların oluşması halinde tehlikeli dronlar etkisiz hale getirilerek gerektiğinde imha edilebilecek. Bakanlık, 2026'nın ilk yarısında 28 drone olayı kaydedildiğini ve risklerin arttığını açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde polisin, güvenlik tehdidi oluşturan insansız hava araçlarına karşı yetkileri genişletildi. Yeni düzenlemeyle, yasal koşulların oluşması halinde tehlikeli dronlar etkisiz hale getirilerek gerektiğinde imha edilebilecek.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde güvenlik riski oluşturan insansız hava araçlarına (İHA) karşı alınan önlemler artırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte polis, yasal şartların oluşması halinde tehlike oluşturan dronları etkisiz hale getirmenin yanı sıra imha etme yetkisine de sahip olacak.

Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında güvenlikle bağlantılı 28 drone olayının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Bakanlık, insansız hava araçlarının sanayi tesisleri, kamu kurumları ve askeri alanların gözetlenmesinin yanı sıra olası sabotaj girişimlerinde de kullanılabileceğine dikkat çekti.

Artan güvenlik riskleri nedeniyle eyalet polis yasasında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle polis, gerekli hukuki koşulların oluşması durumunda tehdit oluşturan dronları imha edebilecek.

Yetkililer, drone teknolojisinin hızla gelişmesiyle benzer olayların önümüzdeki dönemde artabileceğini değerlendiriyor. Gelişmiş insansız hava araçlarının hem polis hem de Alman Silahlı Kuvvetleri açısından önemli güvenlik zorlukları oluşturduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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