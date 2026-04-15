Almanlar yeni arama motoruyla ailelerinde Nazi olup olmadığını öğreniyor

Almanya'da bugün hayatta olan kişilerin, ailelerinde Nazi olup olmadığını keşfetmeleri için bir internet arama motoru oluşturuldu.

Arama motoru Alman Die Zeit gazetesi tarafından Almanya ve ABD'deki arşivlerle işbirliği içinde açıldı.

Gazete arama motoruna aşırı ilgi olduğunu duyurdu.

Die Zeit Sözcüsü Judith Busch, Nisan ayı başından beri motora "milyonlarca kez" giriş yapıldığını söyledi.

Bir kullanıcı Die Zeit'in internet sitesinde şöyle yazdı:

"Ailemizden kimsenin bu işe karışmadığı efsanesini çürüten iki yakın akrabamı buldum bile.

"Yetmiş bir yaşında bakış açımın değişmesi kötü anlamda bir şok oldu."

1925 ile 1945 yılları arasında yaklaşık 10,2 milyon Alman Nazi Partisi üyesi oldu.

Münih'teki Nazi karargahında saklanan üyelik kartları, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde neredeyse yok ediliyordu.

Die Zeit gazetesi, rejimin son günlerinde Adolf Hitler'in yok edilmesi emrini verdiği kayıtların bir kağıt fabrikası müdürü olan Hanns Huber tarafından kurtarıldığını aktardı.

Kayıtlar daha sonra Amerikalılara teslim edildi.

Bu kayıtlar, savaş sonrası Almanyasını Nazilerden arındırma sürecinde önemli bir rol oynayacaktı.

'Babamı bulamadığım için mutluydum'

Arama motorunda ailesinde Nazi olup olmadığını arayanlar arasında Avusturyalı Christian Rainer de vardı.

BBC'ye konuşan Rainer büyükbabasının adını "birkaç saniye içinde" bulduğunu söyledi.

"Adolf Hitler'in Avusturya'yı ilhak etmesinden sadece birkaç gün sonra, 21 Nisan 1938 civarında Nazi Partisi üyesi olduğunu öğrendim" dedi.

Rainer, 1961'deki doğumunundan kısa bir süre önce ölen büyükbabasıyla hiç tanışmamış.

"Nazilere yakın olduğunu her zaman biliyordum, ancak onlara katılmasının sadece beş gün sürmesine şaşırdım" dedi.

Dedesinin akademisyen olduğuna işaret eden Rainer, "1938'de Nazilerin kim olduğunu bilmeliydi" diye ekledi.

Rainer, arama motorunun sadece büyükbabası hakkında gösterdikleri için değil, babası da dahil olmak üzere ailesinin diğer üyelerini aklamaya yardımcı olduğu için önemli olduğunu söyledi.

"Ailemden başka kimseyi, özellikle de babamı bulamadığım için mutluydum. Onun Nazi olduğundan hiç şüphelenmemiştim. 1941'de [Wehrmacht'a] askere alındı ??ve birkaç kez yaralandı" dedi.

Nazi Partisi üyelik kayıtları yaklaşık 50 yıl boyunca Amerikalılar tarafından saklandı.

Belgeler 1994 yılında Alman Federal Arşivi'ne devredildi.

Mikrofilm kopyalar Washington'daki ABD Ulusal Arşivi'ne gönderildi.

Yakın zamana kadar, Almanya'daki arşivden yalnızca resmi bir talepte bulunarak bilgi edinmek mümkündü.

Bu yılın Mart ayında, ABD arşivleri internet üzerinden erişilebilir hale getirildi.

BBC'ye konuşan Avusturyalı Christian Rainer, bilgilerin hala büyük bir yankı uyandırdığına işaret etti.

Daha önce araştırmaların "sonradan politikacı, hakim veya doktor olan üst düzey kişilere" odaklandığını söyledi.

"Şimdi birçok insan aile üyelerini arıyor, bu yüzden artık çok kişisel bir şey" diye devam etti.