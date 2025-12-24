Almanya'da Kilise İltica Başvurularında Düşüş

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Alman Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre, 2024 yılında 2 bin 966 olan kiliselerde iltica hakkı tanınan kişi sayısı ocak-kasım döneminde 2 bin 139'e düştü. Düşüşün nedeninin sınırda yapılan geri çevirmelerin olduğu belirtildi.

BAMF verilerine göre, bu yılın ocak-kasım döneminde kilisilerde iltica hakkı tanınan kişi sayısında düşüş yaşandı. Geçen yıl 2 bin 966 olan sayının bu yılın ocak-kasım döneminde 2 bin 139 olarak gerçekleşti.

Ökumenik Kiliselerde İltica Çalışmaları Birliği Başkan Yardımcısı Dieter Müller, düşüşte sınırda yapılan geri çevirilerin de etkili olduğunu belirtti. Müller, "Özellikle başka bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıtlı olan kişilerin girişine izin verilmiyor. BAMF, bu Dublin vakalarıyla artık daha az ilgileniyor ve bu da kilise iltica başvurularını doğrudan etkiliyor" dedi.

Kilise ilticası, dini toplulukların veya manastırların mültecileri geçici olarak kabul ederek ülkeye dönüşlerini veya başka bir ülkeye gönderilmelerini engellediği bir uygulama olarak biliniyor. Genellikle yaşam ve güvenlik açısından risk oluşturan durumlarda ve kişinin kalıcı kalma ihtimali olduğunda başvuruluyor.

Günümüzde tartışmalı bir uygulama olarak değerlendirilen kilise ilticası, Katolik kilisesinin rehberinde "son çare" olarak tanımlanıyor.