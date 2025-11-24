Haberler

Almanya'da Kar Yağışı ve Buzlanma Trafik Kazalarına Neden Oldu

Almanya'da Kar Yağışı ve Buzlanma Trafik Kazalarına Neden Oldu
Güncelleme:
Almanya'nın Bavyera eyaletinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ülkede kar yağışı ve donma uyarıları devam ediyor.

ALMANYA'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Maxhütte-Haidhof kasabası yakınlarında buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydeki Oldenburg bölgesinde ise 42 kazanın meydana geldiği belirtildi.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), bugün ülkenin güney ile güneydoğu bölgelerinde kar yağışı, donma ve trafikte aksaklıkların devam edeceği uyarısında bulundu. Bavyera eyaletine bağlı 25 ilde kırmızı alarm seviyesine geçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
