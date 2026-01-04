Almanya'da Sığınma Başvurularında Azalma

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da iltica başvuruları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,8 azalarak 168 bin 543'e düştü. Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, düşüşü sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ve göç politikasındaki değişikliklere bağladı.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2025'te yapılan iltica başvuruları 2024'e kıyasla 82 binden fazla geriledi.

Buna göre 2024'te 250 bin 945 olan iltica başvurusu sayısı, 2025'te 168 bin 543'e düştü. Böylece başvurularda yüzde 32,8 oranında azalma kaydedildi. 2023 yılında ise toplam başvuru sayısı 351 bin 915 olarak açıklanmıştı.

Federal İçişleri Bakanlığı, başvurulardaki düşüşü göç politikasındaki değişime bağladı. Bakanlığa göre, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ve sınırdan geri çevirmeler, aile birleşiminin askıya alınması ve hızlandırılmış vatandaşlık uygulamasının kaldırılması bu sonuçta etkili oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Göç sürecini kararlılık ve netlikle düzenliyoruz. Koruma hakkı olmayan gelmemeli, suç işleyen ülkeden gitmeli. Almanya'dan verilen bu net mesajın Avrupa'da ve dünyada karşılık bulduğu görülüyor" dedi.

Federal Polis verilerine göre, Almanya'nın kara, hava ve deniz sınırlarında tespit edilen izinsiz girişlerin toplam sayısı geçen yıl 62 bin 526 olarak kaydedildi. Bunun, önemli bir azalma olduğu belirtildi.