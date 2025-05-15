Almanya'da İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Almanya'da İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Lahr kentinde bir apartman dairesinde 37 yaşında bir kadın ve 30 yaşında bir erkeğin cansız bedenleri bulundu. Olayda, bir tabanca ile birlikte ölen erkek kişiye ait olduğu bildirildi. Kriminal polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Lahr kentinde bulunan bir apartman dairesinde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Polis, ölenlerin 37 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir erkek olduğunu açıkladı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Lahr kentinde bulunan bir apartman dairesinde iki kişinin cansız bedeni bulundu.

Apartmandaki komşuların, ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairede iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Polis, ölenlerin 37 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir erkek olduğunu açıkladı. Erkek şahsın cesedinin hemen yakınında bir tabanca bulundu.

Olayda, ilk bulgulara göre, üçüncü bir kişinin müdahalesine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ifade edildi. Kriminal polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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