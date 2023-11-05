Almanya'da Havaalanında Rehine Krizi

Almanya’nın Hamburg kentindeki Helmut Schmidt Havaalanı’nda, Türkiye’ye gitmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki bir erkek, 4 yaşındaki kızını rehin aldı. 18 saat süren rehine krizinin ardından Hamburg polisi, şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Almanya medyasının Hamburg polisine dayandırdığı haberler göre, Cumartesi akşamı saat 20:00 sıralarında, yanında çocuk olan silahlı bir kişi, plakasız bir araçla havalimanının kuzey kapısındaki bariyerleri aşarak aprona girdi.

Otomobilini, kalkış için hazırlık yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının altına park eden şüpheli, kızıyla birlikte Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi.

Hamburg polis sözcüsü Sandra Levgrün, Bild gazetesine, "Uçak yolcular tarafından doldurulmuştu ancak daha sonra yolcular tahliye edildi ve uçak boşaltıldı" dedi.

Cumartesi akşam saat 20:00’den itibaren havalimanı boşaltıldı ve tüm uçuşlar durduruldu. Yaklaşık 3 bin 200 yolcu tahliye edildi.

Almanya medyasına göre, silahlı zanlı birkaç havaya ateş etti ve otomobilin camından 2 adet molotof kokteyli fırlattı. Ancak herhangi bir hasar meydana gelmedi.

İtfaiye ekipleri, olası bir yangın tehlikesine karşı uçağa su sıktı.

Polis kaynakları, Almanya medyasına, zanlı ile iletişim kurmak amacıyla olay yerine Türkçe tercüman ve kriminal psikolog çağırıldığını bildirdi. Kaçırılan kız çocuğunun annesi de havaalanına geldi.

Polise göre, olayın nedeni, velayet anlaşmazlığı.

Bir polis sözcüsü, Stade kasabasında yaşayan annenin, daha önce kızının kaçırılma ihtimaline karşı polise başvuruda bulunduğunu söyledi.

Almanya medyasında yer alan haberlerde, Aşağı Saksonya eyaletindeki Buxtehude kasabasında yaşayan 35 yaşındaki babanın, Cumartesi akşamı 4 yaşındaki kızını, annesinden zorla alarak kaçırdığı belirtiliyor.

Polis sözcüsü, Alman muhabirlere, çevirmen aracılığıyla zanlı ile Türkçe pazarlık yapıldığını söyledi.

Bir polis sözcüsü, Pazar sabahı yaptığı açıklamada, "Müzakere yoluyla çözüme güveniyoruz ve bir çözüm bulunacağına inanıyoruz. Bizimle konuşmak istiyor ve bunu çok olumlu değerlendiriyoruz” dedi.

Hamburg polisinden öğle saatlerinde yapılan açıklamada da müzakere grubunun zanlı ile teması hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Şu anda kendisinin bir ateşli silaha ve muhtemelen bilinmeyen türde patlayıcılara sahip olduğunu varsayıyoruz. En büyük önceliğimiz çocuğu korumaktır. Mevcut bulgularımıza göre çocuğun fiziksel durumu iyi. Müzakereler devam edecek.”

Hamburg polisi ilerleyen saatlerde X (eski adıyla Twitter) üzerinden rehine durumunun sona erdiğini açıkladı:

“Şüpheli, kızıyla birlikte araçtan indi. Adam görevlilere direnmeden gözaltına alındı. Çocuğun zarar görmediği görülüyor.”

Bild gazetesine göre zanlı, 35 yaşındaki Salman E. 4 yaşındaki kızın adı da Aslıhan.

Gazeteye göre, Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında Salman E., sahte isimle internete verdiği satış ilanını kullanarak eski eşi Sevda E.'nin (38) evine gitti ve kızını kaçırdı.

Zanlının teslim olmasının ardından kız çocuğu, doktor ve psikologlardan oluşan sağlık ekibine teslim edildi.