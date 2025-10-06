Almanya'da geri geri park etmek yasaklanıyor
Almanya'nın Kiel kentinde, çocuklar ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla araçların geri geri park etmesi yasaklandı. Görüş açısını kısıtladığı için riskli bulunan bu manevra, özellikle okul ve oyun alanı çevresinde yüksek para cezalarıyla denetlenecek. Uygulama, Almanya genelinde benzer adımların atılmasına zemin hazırlayabilir.
Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti Kiel, şehir içi ulaşımda güvenliği artırmak için dikkat çeken bir karar aldı.
GERİ GERİ PARK ETMEK YASAKLANIYOR
Kent yönetimi, geri geri park etmenin artık yasak olacağını açıkladı. Uygulama, özellikle çocukların bulunduğu bölgelerde geçerli olacak ve ciddi para cezalarıyla desteklenecek.
KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR
Kararın temelinde, geri manevra sırasında yaşanan görüş kısıtlılığının yol açtığı tehlikeler yatıyor. Kent yetkilileri, bu durumun özellikle küçük çocukların ve yayaların fark edilmesini zorlaştırdığını, dolayısıyla ciddi kazalara sebep olabildiğini belirtiyor. Bu gerekçeyle, başta okul çevreleri olmak üzere belirli alanlarda yasak daha sıkı şekilde uygulanacak.
YÜKSEK CEZALAR YOLDA
Yeni düzenleme, kurallara uymayan sürücülere ağır para cezaları getirecek. Yetkililer, bu cezaların caydırıcılığı artıracağını ve kent genelinde sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde değiştireceğini düşünüyor.
UYGULAMA DİĞER ŞEHİRLERE DE ÖRNEK OLABİLİR
Kiel'de hayata geçirilecek bu önlem, yalnızca yerel düzeyde kalmayabilir. Kent yönetimi, uygulamanın sonuçlarını analiz ettikten sonra kapsamını genişletmeyi ya da ek önlemlerle desteklemeyi planlıyor. Ayrıca, bu adımın diğer Alman şehirlerinde de benzer düzenlemelere ilham verebileceği belirtiliyor.