Haberler

Almanya'da geri geri park etmek yasaklanıyor

Almanya'da geri geri park etmek yasaklanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Kiel kentinde, çocuklar ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla araçların geri geri park etmesi yasaklandı. Görüş açısını kısıtladığı için riskli bulunan bu manevra, özellikle okul ve oyun alanı çevresinde yüksek para cezalarıyla denetlenecek. Uygulama, Almanya genelinde benzer adımların atılmasına zemin hazırlayabilir.

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti Kiel, şehir içi ulaşımda güvenliği artırmak için dikkat çeken bir karar aldı.

GERİ GERİ PARK ETMEK YASAKLANIYOR

Kent yönetimi, geri geri park etmenin artık yasak olacağını açıkladı. Uygulama, özellikle çocukların bulunduğu bölgelerde geçerli olacak ve ciddi para cezalarıyla desteklenecek.

Almanya'da geri geri park etmek yasaklanıyor

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Kararın temelinde, geri manevra sırasında yaşanan görüş kısıtlılığının yol açtığı tehlikeler yatıyor. Kent yetkilileri, bu durumun özellikle küçük çocukların ve yayaların fark edilmesini zorlaştırdığını, dolayısıyla ciddi kazalara sebep olabildiğini belirtiyor. Bu gerekçeyle, başta okul çevreleri olmak üzere belirli alanlarda yasak daha sıkı şekilde uygulanacak.

YÜKSEK CEZALAR YOLDA

Yeni düzenleme, kurallara uymayan sürücülere ağır para cezaları getirecek. Yetkililer, bu cezaların caydırıcılığı artıracağını ve kent genelinde sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde değiştireceğini düşünüyor.

Almanya'da geri geri park etmek yasaklanıyor

UYGULAMA DİĞER ŞEHİRLERE DE ÖRNEK OLABİLİR

Kiel'de hayata geçirilecek bu önlem, yalnızca yerel düzeyde kalmayabilir. Kent yönetimi, uygulamanın sonuçlarını analiz ettikten sonra kapsamını genişletmeyi ya da ek önlemlerle desteklemeyi planlıyor. Ayrıca, bu adımın diğer Alman şehirlerinde de benzer düzenlemelere ilham verebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.