Almanya'da geri geri park etmek yasaklanıyor

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti Kiel, şehir içi ulaşımda güvenliği artırmak için dikkat çeken bir karar aldı.

GERİ GERİ PARK ETMEK YASAKLANIYOR

Kent yönetimi, geri geri park etmenin artık yasak olacağını açıkladı. Uygulama, özellikle çocukların bulunduğu bölgelerde geçerli olacak ve ciddi para cezalarıyla desteklenecek.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Kararın temelinde, geri manevra sırasında yaşanan görüş kısıtlılığının yol açtığı tehlikeler yatıyor. Kent yetkilileri, bu durumun özellikle küçük çocukların ve yayaların fark edilmesini zorlaştırdığını, dolayısıyla ciddi kazalara sebep olabildiğini belirtiyor. Bu gerekçeyle, başta okul çevreleri olmak üzere belirli alanlarda yasak daha sıkı şekilde uygulanacak.

YÜKSEK CEZALAR YOLDA

Yeni düzenleme, kurallara uymayan sürücülere ağır para cezaları getirecek. Yetkililer, bu cezaların caydırıcılığı artıracağını ve kent genelinde sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde değiştireceğini düşünüyor.

UYGULAMA DİĞER ŞEHİRLERE DE ÖRNEK OLABİLİR

Kiel'de hayata geçirilecek bu önlem, yalnızca yerel düzeyde kalmayabilir. Kent yönetimi, uygulamanın sonuçlarını analiz ettikten sonra kapsamını genişletmeyi ya da ek önlemlerle desteklemeyi planlıyor. Ayrıca, bu adımın diğer Alman şehirlerinde de benzer düzenlemelere ilham verebileceği belirtiliyor.