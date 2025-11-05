Haberler

Almanya'da Fuhuşa Karşı Sert Önlemler Talebi

Güncelleme:
Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, ülkesinin Avrupa'nın genelevi haline geldiğini belirterek, fuhşa karşı daha sert yasaların gerekli olduğunu savundu. Mevcut yasaların kadınları yeterince korumadığını ifade eden Klöckner, 'Kuzey Modeli'ni örnek göstererek, fuhuştan çıkmak isteyen kadınlara devlet desteği sağlanması gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, "ülkesinin Avrupa'nın genelevi haline geldiğini" söyledi ve ülkede fuhuşa karşı daha sert yasalar getirilmesi çağrısında bulundu.

Klöckner, Berlin'de düzenlenen "Kahraman Kadınlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, "fahişeliğin ve cinsel hizmet satın alımının Almanya'da da yasaklanması gerektiğine kesinlikle inandığını" belirtti.

Mevcut yasal düzenlemelerin kadınları yeterince korumadığını vurgulayan Klöckner, "Ne fuhuş yasası ne de fahişeleri koruma yasası kadınların haklarını güçlendiriyor. Almanya şu anda Avrupa'nın genelevi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Klöckner, İsveç ve Norveç'te uygulanan "Kuzey Modeli"ni örnek gösterdi. Bu ülkelerde fuhşu bırakarak yeni bir hayata başlamak isteyen kadınlara devlet destek sağlıyor.

Klöckner, "Fuhuşun normal bir meslek olduğunu söylemek kadınlara hakarettir. Bu meslek için staj yeri bile yok" dedi.

Törende, fuhuştan çıkmak isteyen kadınlara yardım eden Sabine Constabel ve çocuk istismarıyla mücadele eden Cathrin Schauer-Kelpin, "Kahraman Kadınlar Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül, Alice Schwarzer Vakfı tarafından 10 bin avro olarak veriliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
