Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
Almanya'da Filistin'e destek için düzenlenen gösterilerde, polisin protestoculara yönelik şiddeti tepki çekti. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Gazze protestosunun ardından, polisin bir kadını gözaltına aldığı anlar da kameralarca kaydedildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Gazze protestosunun ardından, polisin bir kadını gözaltına aldığı anlar büyük tepki çekti.
Almanya'da özellikle Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin insanlara orantısız güç uyguladığı anlara ilişkin görüntülere tepki çekmeye devam ediyor.
POLİS ŞİDDETİ KAMERALARDA
Geçen hafta sonu, başkent Berlin'de polisin, Filistin'e destek yürüyüşünü yarıda kesmesi üzerine polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Olayda, birçok kişi gözaltına alınırken, polisin göstericilere uyguladığı orantısız güç büyük tepki topladı.
Polisin bir kadını gözaltına aldığı anlar da kameralarca kaydedildi.