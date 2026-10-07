Haberler

Almanya'da eski BND Başkanı August Hanning casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'da eski BND Başkanı August Hanning casusluk suçlamasıyla tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan eski BND Başkanı August Hanning, soruşturma hakiminin kararıyla tutuklandı. 80 yaşındaki Hanning, gizli istihbarat bilgilerini temin edip üçüncü kişilere aktarmakla suçlanıyor, avukatı iddiaları reddediyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan eski Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, tutuklandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Federal Yüksek Mahkeme'de görevli soruşturma hakimi, Hanning hakkında daha önce çıkarılan tutuklama kararının uygulanmasına hükmetti.

80 yaşındaki Hanning, BND'de daha önce birlikte çalıştığı eski büro yöneticisi Manfred D. aracılığıyla, "gizli istihbarat bilgilerini temin etmek ve bu bilgilerin bir bölümünü üçüncü kişilere aktarmakla" suçlanıyor. Soruşturma makamları, söz konusu faaliyetlerin, Hanning'in BND Başkanlığı görevinden ayrılmasından yıllar sonra gerçekleştiğini belirtiyor.

Federal Başsavcılık, Hanning hakkında, "yabancı bir istihbarat faaliyetine katılmak, devletin güvenliğine zarar verecek şekilde casusluk yapmak, devlet sırlarını araştırmak ve vatana ihanet girişiminde bulunmak" suçlamalarını yöneltiyor.

Soruşturma kapsamında Hanning'in, elde ettiği gizli bilgilerden yararlanarak yabancı bir istihbarat teşkilatının güvenlik biriminde görev yapan bir kişi için analiz hazırladığı öne sürülüyor. Ancak Federal Başsavcılık, hazırlanan çalışmanın söz konusu kişiye ulaşıp ulaşmadığının henüz belirlenemediğini açıkladı. Hangi ülkenin istihbarat servisinin soruşturmanın konusu olduğu ise resmi olarak açıklanmadı.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, olayın Azerbaycan ile bağlantılı olabileceği ileri sürüldü. Azerbaycan hükümeti ise suçlamaları reddederek iddiaları, Almanya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan "dezenformasyon" olarak nitelendirdi.

Hanning'in BND'de birlikte çalıştığı Manfred D. de soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. D, vatana ihanet girişimine ve devlet sırlarını yabancı bir ülke adına araştırmaya yardım etmekle suçlanıyor.

1998-2005 YILLARI ARASINDA BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırmak, vatana ihanete teşebbüs etmek ve casusluk yapmakla suçlanan Hanning, 1998-2005 yıllarında BND Başkanlığı yapmıştı.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekipleri, Hanning'i, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Manfred D'yi ise Bavyera'da gözaltına almıştı.

Soruşturma makamlarının iddiasına göre, Hanning'in görevinden ayrılmasından yaklaşık 5 yıl sonra Manfred D, arasında bir anlaşma yapıldı. Buna göre, Manfred D'nin, BND'ye ait değerli istihbarat bilgilerini, Hanning'e para karşılığında sağladığı, Hanning'in ise bu bilgileri danışmanlık faaliyetlerinde kullanarak gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Hanning suçlamaları kabul etmiyor. Avukatı tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin bazı gizli belgelere sahip olduğunun doğru olduğu belirtildi. Ancak bu belgelerdeki bilgilerin Almanya'nın aleyhine kullanıldığı veya para karşılığında üçüncü kişilere aktarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

EVİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Hamburg Savcılığı'nın, Eylül 2025'te iş insanı Christina Block ve diğer şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hanning'in evinde yapılan aramada, bazı belge ve bulgular ele geçirildiği, bunların incelenmesinin ardından soruşturma "casusluk ve vatana ihanet" suçları kapsamında Federal Başsavcılığa devredilmişti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu

Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu
TÜBİTAK UZAY, ilk Ay görevi uzay aracını 2027'de fırlatmayı hedefliyor

Türkiye, Ay'a çıkıyor! Net tarih verildi
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

Art arda paylaşılan fotoğraflar tedirgin etti! Gerçek bambaşka çıktı
Rapçi Khontkar ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız

Ünlü rapçi ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız
Şehit polis Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hain saldırıda şehit olan polisimize kahreden veda
Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti