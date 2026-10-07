Almanya'da eski BND Başkanı August Hanning casusluk suçlamasıyla tutuklandı

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan eski Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, tutuklandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Federal Yüksek Mahkeme'de görevli soruşturma hakimi, Hanning hakkında daha önce çıkarılan tutuklama kararının uygulanmasına hükmetti.

80 yaşındaki Hanning, BND'de daha önce birlikte çalıştığı eski büro yöneticisi Manfred D. aracılığıyla, "gizli istihbarat bilgilerini temin etmek ve bu bilgilerin bir bölümünü üçüncü kişilere aktarmakla" suçlanıyor. Soruşturma makamları, söz konusu faaliyetlerin, Hanning'in BND Başkanlığı görevinden ayrılmasından yıllar sonra gerçekleştiğini belirtiyor.

Federal Başsavcılık, Hanning hakkında, "yabancı bir istihbarat faaliyetine katılmak, devletin güvenliğine zarar verecek şekilde casusluk yapmak, devlet sırlarını araştırmak ve vatana ihanet girişiminde bulunmak" suçlamalarını yöneltiyor.

Soruşturma kapsamında Hanning'in, elde ettiği gizli bilgilerden yararlanarak yabancı bir istihbarat teşkilatının güvenlik biriminde görev yapan bir kişi için analiz hazırladığı öne sürülüyor. Ancak Federal Başsavcılık, hazırlanan çalışmanın söz konusu kişiye ulaşıp ulaşmadığının henüz belirlenemediğini açıkladı. Hangi ülkenin istihbarat servisinin soruşturmanın konusu olduğu ise resmi olarak açıklanmadı.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, olayın Azerbaycan ile bağlantılı olabileceği ileri sürüldü. Azerbaycan hükümeti ise suçlamaları reddederek iddiaları, Almanya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan "dezenformasyon" olarak nitelendirdi.

Hanning'in BND'de birlikte çalıştığı Manfred D. de soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. D, vatana ihanet girişimine ve devlet sırlarını yabancı bir ülke adına araştırmaya yardım etmekle suçlanıyor.

1998-2005 YILLARI ARASINDA BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırmak, vatana ihanete teşebbüs etmek ve casusluk yapmakla suçlanan Hanning, 1998-2005 yıllarında BND Başkanlığı yapmıştı.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekipleri, Hanning'i, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Manfred D'yi ise Bavyera'da gözaltına almıştı.

Soruşturma makamlarının iddiasına göre, Hanning'in görevinden ayrılmasından yaklaşık 5 yıl sonra Manfred D, arasında bir anlaşma yapıldı. Buna göre, Manfred D'nin, BND'ye ait değerli istihbarat bilgilerini, Hanning'e para karşılığında sağladığı, Hanning'in ise bu bilgileri danışmanlık faaliyetlerinde kullanarak gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Hanning suçlamaları kabul etmiyor. Avukatı tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin bazı gizli belgelere sahip olduğunun doğru olduğu belirtildi. Ancak bu belgelerdeki bilgilerin Almanya'nın aleyhine kullanıldığı veya para karşılığında üçüncü kişilere aktarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

EVİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Hamburg Savcılığı'nın, Eylül 2025'te iş insanı Christina Block ve diğer şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hanning'in evinde yapılan aramada, bazı belge ve bulgular ele geçirildiği, bunların incelenmesinin ardından soruşturma "casusluk ve vatana ihanet" suçları kapsamında Federal Başsavcılığa devredilmişti.

Kaynak: ANKA