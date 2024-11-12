Almanya'da Erken Seçim Kararı: Tarih 23 Şubat 2025

ALMANYA'da hükümet ve ana muhalefet partileri erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması için anlaştı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partilerinin erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştığı bildirildi. Bu konuda son kararı ise Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier verecek.