Almanya'da Erken Seçim Kararı: Tarih 23 Şubat 2025
Almanya'da hükümet ve ana muhalefet partileri, erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştı. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek.
ALMANYA'da hükümet ve ana muhalefet partileri erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması için anlaştı.
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partilerinin erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştığı bildirildi. Bu konuda son kararı ise Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier verecek.