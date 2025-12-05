Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da emeklilik yasa tasarısı, Federal Meclis'te kabul edildi. Tasarıya göre, emekli aylıkları 2031'e kadar düşmeyecek, emekililere ek gelir imkanı sağlanacak.

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri ( CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin hazırladığı emeklilik yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi. Koalisyon Protokolü kapsamında hazırlanan ve emekli aylıklarının belirli oranların altına düşmemesini garanti altına alan düzenleme, bugün yapılan oylamada çoğunluğun desteğini aldı.

Mecliste yapılan oylamaya 597 milletvekili katıldı. Tasarı 319 "evet", 225 "hayır" ve 53 "çekimser" oyla kabul edildi. Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) tasarıya destek verirken, Hristiyan Birlik Partilerin gençlik örgütü Genç Birlik (JU) üyesi bazı milletvekillerinin tasarıya karşı olmalarına rağmen koalisyonun zarar görmemesi için "evet" oyu kullandığı belirtildi.

Ana muhalefet partisi Almanya İçin Alternatif Parti ( AfD) ile Yeşiller tasarıya karşı çıkarken, Sol Parti çekimser kaldı.

Tasarının 19 Aralık'ta Eyaletler Meclisi'nde de onaylanması halinde 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Buna göre; emekli aylıkları 2031'e kadar aktif çalışma dönemindeki son maaşın yüzde 48'inin altına düşmeyecek. 2031–2035 döneminde bu oran en az yüzde 46.7, 2035–2040 döneminde ise en az yüzde 46 olarak uygulanacak. 1992 öncesi doğum yapan annelerin emeklilik hesabında çocuk başına üç yıllık süre dikkate alınacak. Emeklilik yaşına ulaşmasına rağmen çalışmaya devam edenlere, yeni yıldan itibaren aylık 2 bin euroya kadar vergiden muaf ek gelir imkanı sağlanacak.