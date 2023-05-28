Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda elde ettiği başarı, Almanya'da coşkuyla kutlandı. Berlin'in Kreuzberg semti ve Kurfürstendamm Caddesi'nde toplanan Türk vatandaşları, araçlarıyla konvoylar oluşturarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini sloganlar atarak gösterdi. Köln'ün merkezi Friesenplatz'da toplanan Türk vatandaşları ise havai fişek atarak sevinç gösterisinde bulundu.